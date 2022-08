Borealis zarejestrowali album "Illusions"

"Illusions", szósty longplay kanadyjskiego kwartetu, wyprodukował oraz zmiksował Sean Dowell, perkusista Borealis. Mastering pierwszej od czterech lat płyty muzyków z Ontario wykonał Szwed Thomas "Plec" Johansson w Panic Room Studio.

Dodajmy, że w tym roku nowym basistą Borealis został Aiden Watkinson. Świeży album Kanadyjczyków trafi do sprzedaży 7 października pod skrzydłami hamburskiej AFM Records.

Z nowym utworem "Pray For Water" Borealis możecie się zapoznać poniżej:

Clip Borealis Pray For Water (Lyric Video)

Na albumie "Illusions" znajdziemy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Illusions"

2. "Ashes Turn To Rain"

3. "My Fortress"

4. "Pray For Water"

5. "Burning Tears"

6. "Believer"

7. "Light Of The Sun"

8. "Face Of Reality"

9. "Bury Me Alive"

10. "Abandon All Hope"

11. "The Phantom Silence".