Bono i "Let Your Love Be Known": Piosenka dla Włochów walczących z koronawirusem [TEKST]

"Let Your Love Be Known" to piosenka nagrana przez Bono, wokalistę grupy U2. W ten sposób Irlandczyk chce wesprzeć ludzi walczących z pandemią koronawirusa.

Bono nagrał piosenkę zainspirowany przez Włochów walczących z koronawirusem /Spencer Platt /Getty Images

Koronawirus, którego źródło znajduje się w chińskim Wuhan, bardzo szybko rozprzestrzenia się po świecie.

Większość zakażonych przechodzi przez chorobę bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore. W sumie potwierdzono ponad 222 tys. przypadków zakażenia. Ponad 9100 osób zmarło.

Oprócz Chin najwięcej przypadków wykryto we Włoszech (ponad 35 tys. osób, prawie 3000 ofiar śmiertelnych), Iranie (ponad 18 tys. przypadków, ponad 1200 ofiar) i Hiszpanii (ponad 15 tys. osób, 640 zgonów). Liczba potwierdzonych przypadków wciąż rośnie.

W Polsce koronawirusa wykryto u 325 osób; pięć z nich zmarło.

W zawiązku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji ( sprawdź! ).

Rozwija się także akcja "Zostań w domu z muzyką", oparta na trendzie zapoczątkowanym przez muzyków z Chin. Idea polega na transmitowaniu koncertów w mediach społecznościowych tak, aby zespoły mogły pozostać w kontakcie z fanami i umilić im okres kwarantanny.

Niektórzy muzycy wychodzą na balkony, zainspirowani pomysłem Włochów, którzy właśnie tam gromadzą się i śpiewają piosenki.



Bono na profilu grupy U2 na Instagramie opublikował wideo, w którym śpiewa nowy utwór, powstały na godzinę przed nagraniem.

Piosenkę "Let Your Love Be Known" zadedykował Włochom, a także Irlandczykom, pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom i innym ludziom na pierwszym froncie walki z pandemią koronawirusa.

Szef włoskiego MSZ podziękował za wsparcie i podkreślił, że w tak trudnej sytuacji najważniejsza jest wzajemna pomoc.



Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.