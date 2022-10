Bonecarver z drugą płytą "Carnage Funeral". Kiedy premiera?

Okładkę "Carnage Funeral", drugiego longplaya madryckiego kwartetu, zaprojektował węgierski artysta Róbert Borbás alias Grindesign. Następca albumu "Evil" z 2021 roku będzie drugim materiałem Bonecarver w barwach kalifornijskiej Unique Leader Records, która szykuje wersję CD oraz odsłonę cyfrową. Premiera odbędzie się 11 listopada.



Wyjaśnijmy, że założony w 2020 roku Bonecarver powstał na gruzach formacji o rozweselającej nazwie Cannibal Grandpa. Muzycy z Madrytu wykonują techniczną muzykę z pogranicza death metalu i deathcore'u o wyraźnie symfonicznym szlifie.



Teledysk do premierowej kompozycji "Ancient Atrocity" Bonecarver możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Bonecarver- Ancient Atrocity (Official Video)

Nie zapomnijcie też sprawdzić wcześniejszego wideoklipu do tytułowego numeru z płyty "Carnage Funeral":

Wideo Bonecarver- Carnage Funeral (Official Video)

Bonecarver - szczegóły albumu "Carnage Funeral" (tracklista):

1. "Carnage Funeral"

2. "Ancient Atrocity"

3. "The Reckoning"

4. "Thorned"

5. "Pillars Of Tragedy"

6. "Morgue Desecrator"

7. "The Red Wake"

8. "Horror Disorder"

9. "Bereavement".