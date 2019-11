Bonded: Szczegóły premiery debiutu

”Rest In Violence” – tak brzmieć będzie tytuł pierwszej płyty nowej, thrashowej formacji Bonded z Niemiec.

Bonded debiutuje /Sebastian Konopka /

Pierwszy album grupy z Dortmundu trafi w ręce fanów thrashu 17 stycznia 2020 roku na mocy podpisanego we wrześniu kontraktu z Century Media Records. "Rest In Violence" dostępny będzie w wersji CD oraz w kilku edycjach winylowych. Na rynku pojawi się również limitowana odsłona debiutu Bonded, którą wzbogacą numery “The Beginning Of The End" i “To Each His Own".

Na pierwszym longplayu Bonded wystąpili gościnnie Bobby “Blitz“ Ellsworth, wokalista Overkill, oraz (w utworze tytułowym) Christian "Speesy" Giesler, niegdysiejszy basista Kreator.

Okładkę zaprojektował Björn Goosses ze studia Killustrations. Przypomnijmy, że Bonded to przedsięwzięcie powstałe z inicjatywy gitarzysty Bernda "Bernemanna" Kosta i perkusisty Markusa "Makki" Freiwalda, których na początku 2018 roku usunięto z Sodom. W szeregach grupy znaleźli się także grecki gitarzysta Chris Tsitsis (Destroy Them, eks-Suicidal Angels), basista Marc Hauschild oraz Ingo Bajonczak, obecny wokalista Assassin.



Zespół opublikował właśnie “Je Suis Charlie", pierwszy singel z nowej płyty.

“Pod względem tekstu, ‘Je Suis Charlie’ stawia na jednoznaczny przekaz i jasny komunikat dotyczący wolności słowa i sprzeciwu wobec jakichkolwiek religijnych prześladowań" - napisali muzycy Bonded.



Do kompozycji “Je Suis Charlie" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BONDED - Je Suis Charlie (OFFICIAL VIDEO)

Oto program albumu “Rest In Violence":

1. “Godgiven"

2. “Suit Murderer"

3. “Rest In Violence"

4. “Je Suis Charlie"

5. “The Rattle & The Snake"

6. “No Cure For Life"

7. “Where Silence Reverberates"

8. “Galaxy M87"

9. “Arrival"

10. “The Outer Rim".