Bonded po nagraniach albumu "Into Blackness"

Album "Into Blackness", podobnie jak debiut "Rest In Violence" z 2020 roku, wyprodukował Cornelius Rambadt (Sodom, Disbelief, Onkel Tom) w Rambado Recording Studio w Essen.

Okładkę zaprojektował niemiecki artysta Björn Gooßes / Killustrations, autor prac zdobiących nagrania m.in. Aborted, Zyklon, Dew-Scented, The Crown, Carnal Forge i wielu innych.

Pierwsze tłoczenie wersji CD wzbogacą naklejka i dwa dodatkowe utwory: "Humanity On Sale" i "Will To Survive". Płyta trafi do sprzedaży także w edycji winylowej oraz w odsłonie cyfrowej. Niemiecka Century Media Records zaplanowała premierę na 12 listopada.

Przypomnijmy, że dortmundzki Bonded tworzą dwaj byli członkowie Sodom, czyli gitarzysta Bernd "Bernemann" Kost i perkusista Markus "Mikka" Freiwald, a także wokalista Ingo Bajonczak z Assassin, basista Marc Hauschild oraz grecki gitarzysta Chris Tsitsis, niegdysiejszy muzyk Suicidal Angels.



"Into The Blackness Of A Wartime Night", pierwszego singla Bonded z płyty "Into Blackness" możecie posłuchać poniżej:

Clip Bonded Into The Blackness Of A Wartime Night (LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Into Blackness":

1. "The Arsonist"

2. "Watch (While The World Burns)"

3. "Lilith (Queen Of Blood)"

4. "The Holy Whore"

5. "Division Of The Damned"

6. "Into The Blackness Of A Wartime Night"

7. "Destroy The Things I Love"

8. "Final Stand"

9. "Ill-Minded Freak"

10. "Way Of The Knife"

11. "The Eyes Of Madness".