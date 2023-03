Album "Woodstock: Music From the Original Soundtrack and More" ukazał się w maju 1970 roku, więc zaledwie 9 miesięcy od wydarzenia. Uczestnicy koncertu wiedzieli, że album będzie dla nich świetną pamiątką i gdy spotkali się, by go odsłuchać, niespodziewanie rozpoznali siebie na okładce. "Cała nasza piątka zebrała się w mieszkaniu Corky'ego, żeby go posłuchać. Nagle [Corky] rozpoznał tego żółtego motyla po lewej stronie, który należał do Herbiego, kolesia, którym się opiekowaliśmy, bo dość mocno się potykał i zgubił przyjaciół. Ale potem powiedział: 'Wow! To ty i Nick'".

Przez całe życie Ercoline z rozrzewnieniem wspominała sam festiwal, a także fakt, że mogła znaleźć się na słynnej okładce. Jak wyjaśniała The Guardian, wspomniany przyjaciel Corky, leży na ziemi zaraz obok pary. Był to dla niego ważny czas, bo ledwo wrócił z Wietnamu. "Dla mnie jest w tym coś szczególnie symbolicznego: festiwal poświęcony pokojowi z wietnamskim żołnierzem na okładce albumu" - mówiła Bobbi. Dodawała także, że "Woodstock z każdym rokiem zyskiwał na znaczeniu. To było takie szczególne wydarzenie: pół miliona ludzi zebranych w imię pokoju, bez przemocy. Odbywało się to u progu wielkich zmian w Ameryce - ruch praw obywatelskich, pigułki, Wietnam."

Po 50 latach para powtórzyła ujęcie z okładki, a fotografia stała się hitem internetu.

