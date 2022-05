1 / 7

Janis Joplin od razu wiedziała, jak i co chce nagrać. Zaraz przed rozpoczęciem podziękowała studyjnemu zespołowi Full Tilt Boogie i powiedziała, że zrobi to sama. Jeszcze zanim zaczęła, stwierdziła, że ma zamiar nagrać utwór wielkiej wagi politycznej i społecznej. Tekst samej piosenki powstał jednak nieco wcześniej, bo 8 sierpnia. Był on wynikiem współpracy z Bobem Neuwirthem, a inspiracją miał być wiersz Michaela McClure'a "Come on, God, and buy me a Mercedes Benz".