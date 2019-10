Bob Esty nie żyje. Twórca hitów disco miał 72 lata

Bob Esty, producent odpowiedzialny za hity m.in. Donny Summer i Cher zmarł 27 września w wieku 72 lat.

Bob Esty miał 72 lata /David Livingston /Getty Images

O śmierci Boba Esty’ego poinformował jego przyjaciel, Dorian Hannaway. Producent chorował na raka, a w ostatnim czasie w jego organizmie doszło do przerzutów.

Reklama

Bob Esty w trakcie swojej kariery miał okazję współpracować m.in. z Donną Summer, której pomógł stworzyć wielki przebój "Last Dance" z filmu "Thank God It’s Friday". Piosenka zdobyła Oscara, Grammy oraz Złotego Globa.

Z Summer Esty spotkał się też przy tworzeniu "Once Upon a Time" oraz "No More Tears (Enough Is Enough)", gdzie wokalistka zaśpiewała w duecie z Barbrą Streisand.



Wideo Donna Summer - Last Dance (HQ)

Wkrótce Streisand i Esty nawiązali wieloletnią współpracę, której efekty to m.in. singel "The Main Event/Fight" oraz medley utworów z musicalu "The King And I".

Producent wsparł również Michele Aller w stworzeniu utworu Cher "Take Me Home" z 1979 roku.