Miesiąc temu amerykański gitarzysta i producent T Bone Burnett, który akompaniował Dylanowi w latach 70-tych, ogłosił pojawienie się nowego analogowego formatu audio o nazwie Ionic Originals.

Chodzi o płyty, które odtwarza się na tradycyjnym gramofonie, ale jakość dźwięku ma przewyższać tę z płyt CD i winylowej razem wziętych. T Bone Burnett wspomniał wówczas, że Bob Dylan ponownie nagrał niektóre ze swoich klasycznych piosenek, by wydać je na owym nośniku.

