Do sieci trafił singel "Światła" ( sprawdź! ), który jest pierwszą zapowiedzią szykowanej na jesień drugiej płyty Antka Smykiewicza . Tym materiał wokalista znany z przeboju "Pomimo burz" (ponad 70 mln odsłon) przypomina się po dłuższej przerwie.



Album miał się bowiem pojawić jeszcze pod koniec 2019 roku. To wtedy Antek został zaproszony do współpracy przez producenta Yoada Nevo (w dorobku ma pracę dla takich gwiazd, jak m.in. Bryan Adams, Sia, Pet Shop Boys, Morcheeba, Dave Gahan). Pojawił się nawet singel "Neony".

Reklama

Szeroko zakrojone plany pokrzyżowała jednak pandemia, która w 2020 roku zastała Smykiewicza podczas podróży poślubnej na jednej z wysp w Kambodży. Ostatecznie wokalista spędził 111 dni w izolacji poza Polską. Te zawirowania uniemożliwiły mu dokończenie płyty oraz jej planowaną premierę.

Antek Smykiewicz powraca po przerwie z piosenką "Światła"

"To dość osobista historia, którą bardzo chciałem się podzielić z moimi odbiorcami. Czasem pod wpływem emocji droga z głowy do serca staje się znacznie dłuższa, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Potrzeba więc czasu, żeby ochłonąć i wszystko jakoś w sobie ułożyć, bo to, co ważne nie przestaje takie być pod wpływem chwili. Jak widzę i czuję to ja? Będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć już za chwilę ..." - mówi Antek Smykiewicz o piosence "Światła".

Wideo Antek Smykiewicz - Światła (oficjalny teledysk)

W teledysku do tego utworu wystąpili popularni aktorzy: Izabela Zwierzyńska (m.in. pokazywane przez Polsat "Przyjaciółki") i Mateusz Banasiuk (m.in. "Listy do M. 5", "Furioza", "Barwy szczęścia"), uczestnik szóstej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" (jesień 2016 r.).

W tym programie Polsatu występował z powodzeniem także Antek Smykiewicz - wiosną 2019 r. zajął czwarte miejsce, zostając laureatem Żelaznej Twojej Twarzy. Najlepiej przyjęto jego występy w roli Rag'n'Bone Mana, Jamesa Baya i Chada Kroegera z Nickelback.