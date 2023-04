Bloody Nightmare: Z kontraktem na nową płytę "Pillars Of Chaos"

Pierwszym owocem współpracy muzyków z Bogoty z wytwórnią z Madrytu będzie "Pillars Of Chaos", nowy longplay Bloody Nightmare, którego premierę zaplanowano na 23 maja (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Album zarejestrowano w kolumbijskich studiach Widerstand i Dirty Sounds, czym zajęli się Max William Melo i Witchhammer. Miks wykonano w Eleven Beats Recording Studio, a mastering w Argentynie pod okiem Juliana Chapero. Autorem okładki jest rodzimy artysta Christian Giuseppe López Zapparrata.



Z premierowym utworem "Nightriders" Bloody Nightmare możecie się zapoznać poniżej:

Reklama

Wideo BLOODY NIGHTMARE - Nightriders [2023]

Bloody Nightmare - szczegóły płyty "Pillars Of Chaos" (tracklista):

1. "Hellix"

2. "Nightriders"

3. "Till the Grave"

4. "Pillars of Chaos"

5. "Poisonous (Breathe the End)"

6. "Midnight Legion"

7. "Excessive Pleasure"

8. "Street Rock n' Roll"

9. "Just a Matter of Time"

10. "Celestial Wisdom".