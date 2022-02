Blood Torrent: Szczegóły albumu "Void Universe"

"Void Universe", pierwszą od 10 lat płytę blackmetalowego Blood Torrent, nagrano (oraz zmiksowano i poddano masteringowi) pod okiem niejakiego Grandur, wyłączając wokale, które zarejestrowano w studiu VAULT M.

Materiał ujrzy światło dzienne 8 kwietnia w barwach niemieckiej Trollzorn Records i dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Singla "The Cosmic Breakdown" z drugiej płyty Blood Torrent możecie posłuchać poniżej:

Wideo BLOOD TORRENT - THE COSMIC BREAKDOWN (OFFICIAL LYRICVIDEO)

Na albumie "Void Universe" znajdą się następujące kompozycje:

Reklama

1. "The Renascence"

2. "A Knowledge Of Light"

3. "Decay And Transformation"

4. "The Cosmic Breakdown"

5. "Elemental Scorn"

6. "Necromass"

7. "Raised Knives"

8. "Phantom Propaganda"

9. "Prisma"

10. "The Strive".