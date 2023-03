Blood Star: Album "First Sighting" gotowy. Kiedy premiera debiutu?

"First Sighting", debiutancka płyta Blood Star z Salt Lake City, ujrzy światło dzienne 21 kwietnia nakładem amerykańskiej Shadow Kingdom Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz cyfrowo.



Album zmiksował Andy Patterson. Za mastering odpowiadał Arthur Rizk. Okładkę zaprojektował angielski artysta Ryan T. Hancock.



Wyjaśnijmy, że Blood Star, w którym przy mikrofonie stoi charyzmatyczna Madeline Michelle, powstał z inicjatywy Jamisona Palmera, gitarzysty cieszącej się sporym powodzeniem, power / heavymetalowej formacji Visigoth.

Reklama

Premierowej kompozycji "Cold Moon" Blood Star możecie posłuchać poniżej:

Wideo Cold Moon

Blood Star - szczegóły albumu "First Sighting" (tracklista):

1. "All For Nothing"

2. "Fearless Priestess"

3. "No One Wins"

4. "The Observers"

5. "Dawn Phenomenon"

6. "Cold Moon"

7. "Going Home"

8. "Wait To Die".