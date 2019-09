Bliźniaki Jennifer Lopez założą zespół? Zobacz nagranie, na którym wspólnie wykonują piosenkę

Dzieci Jennifer Lopez odziedziczyły po swojej zdolnej matce zdolności wokalne. Po tym, jak J.Lo zaprezentowała, co potrafi jej córka Emma, z którą śpiewała na scenie, przyszedł czas na brata bliźniaka dziewczynki. Zobacz wideo ze śpiewem Maxa.

Jennifer Lopez ma uzdolnione wokalnie dzieci /FOX /Getty Images

J.Lo. ma dwójkę własnych dzieci – bliźniaki Emmę i Maximiliana. Wokalistka kilka razy wspominała już w rozmowach, że córka odziedziczyła po niej talent muzyczny. 11-letnia dziewczyna ćwiczy i rozwija swoje umiejętności przy wsparciu matki już od dłuższego czasu. W końcu J.Lo. zabrała ją ze sobą na koncert, by wspólnie wykonać jeden z jej utworów przed ogromną publicznością zgromadzoną w The Forum w Los Angeles.



Reklama

Emma i Jennifer ubrane były w takie same kreacje i nie tylko brzmiały, ale i wyglądały fantastycznie, co potwierdziły reakcje publiczności i komentarze fanów pod filmikiem, który J.Lo zamieściła na swoim Instagramie.



I fani, i znajomi Jennifer Lopez nie szczędzili gratulacji i wyrażali zachwyt po występie młodej gwiazdy:



"Co za głos!" - zachwyciła się Reese Witherspoon.



"Absolutnie wspaniałe!" - napisał Steve Aoki.

Okazuje się, że także brat bliźniak dziewczynki - Max, również dysponuje świetnym głosem. Niedanowo J.Lo pochwaliła się jego umiejętnościami, publikując na Instagramie nagranie, w którym chłopczyk śpiewa. Towarzyszy mu także siostra, tym razem jednak występuje ona w roli akompaniatorki, przygrywając młodemu wokaliście na ukulele.



Fani w komentarzach pod wideo rozpływają się w zachwytach, a niektórzy z nich zastanawiają się, co będzie, kiedy dzieci dorosną, jest bowiem duże prawdopodobieństwo, że również zostaną gwiazdami, pokroju swojej mamy.