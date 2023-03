Blindfolded And Led To The Woods: Sprawdź singel z nowej płyty "Rejecting Obliteration"

Po trzech płytach wypuszczonych własnym sumptem, tym razem nowy longplay ekstremalnych metalowców z Blindfolded And Led To The Woods opublikuje kalifornijska Prosthetic Records. Materiał dostępny będzie na winylu, w wersji CD oraz drogą elektroniczną. Premierę "Rejecting Obliteration" zaplanowano na 19 maja.

Czwarty album nowozelandzkiego kwintetu zmiksował Samuel K Sproull w studiu w Melbourne. Za mastering odpowiadał zdobywca nagrody Grammy, amerykański fachowiec Alan Douches z nowojorskiego West West Side Music. Okładka jest dziełem uznanego i rozchwytywanego na metalowej scenie, izraelskiego artysty Elirana Kantora.



Dodajmy, że stylistyka, wokół której oscyluje twórczość Blindfolded And Led To The Woods, to sejsmiczny wręcz amalgamat technicznego, progresywnego i awangardowego death metalu w ekstremalnym wydaniu.



Teledysk do głównego singla "Methlehem" z nowego materiału Nowozelandczyków możecie zobaczyć poniżej:

Wideo BLINDFOLDED AND LED TO THE WOODS - METHLEHEM (OFFICIAL VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Rejecting Obliteration":

1. "Monolith"

2. "Methlehem"

3. "Hallucinative Terror"

4. "Rejecting Obliteration"

5. "Wraith"

6. "Cicada"

7. "Funeral Smiles"

8. "The Waves"

9. "Hands Of Contrition"

10. "Caustic Burns".