Blind Guardian: Album "The God Machine" gotowy. Kiedy premiera?

Longplay "The God Machine" będzie mieć swą premierę 2 września nakładem Nuclear Blast Records.

Autorem okładki 12. studyjnego albumu popularnych speed / powermetalowców z Blind Guardian jest amerykański artysta Peter Mohrbacher. Dodajmy, że zespół z Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii obchodzi w tym roku 35. urodziny.

Następcę płyty "Twilight Orchestra: Legacy Of The Dark Lands" (2019 r.) promuje singel "Secrets Of The American Gods".

Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Blind Guardian Secrets Of The American Gods

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec zeszłego roku singel "Deliver Us From Evil":

Clip Blind Guardian Deliver Us From Evil

Oto program albumu "The God Machine":

1. "Deliver Us From Evil"

2. "Damnation"

3. "Secrets Of The American Gods"

4. "Violent Shadows"

5. "Life Beyond The Spheres"

6. "Architects Of Doom"

7. "Let It Be No More"

8. "Blood Of The Elves"

9. "Destiny".