Black Void zadebiutuje albumem "Antithesis"

Wyjaśnijmy od razu, że punkowo-blackmetalowy Black Void to swego rodzaju rewers hardrockowego zespołu White Void, który w zeszłym roku zadebiutował albumem "Anti". Na czele obu tych przedsięwzięć stoi wokalista Lars Are Nedland, klawiszowiec Borknagar i członek Solefald. W Black Void u jego boku odnajdujemy zaś perkusistę Tobiasa Solbakka, muzyka In Vain i koncertowego bębniarza Ihsahna (także w White Void) oraz Josteina Thomassena, aktualnego gitarzystę Borknagar.

"Antithesis", debiutancki longplay Black Void nagrano w studiach Splinter (perkusja), Mezzanine (bas, wokal, klawisze) i Riff Sheriff (gitary), czym zajęli się członkowie zespołu. Miks i mastering w Crosound Studio wykonał Øystein G. Brun, gitarzysta i założyciel Borknagar.

Zgodnie z tytułem, pod względem przekazu i muzyki pierwsza płyta Black Void jest nihilistyczną, nietzscheańską antytezą filozofii Alberta Camusa, którą charakteryzował się ironiczny, swawolny i melodyjny debiut White Void. "'Antithesis' to muzyczny odpowiednik punka w irokezie szarpiącego się z kolesiem w corpsepaincie" - czytamy w obrazowym opisie twórczości Black Void.

Na płycie zaśpiewali gościnnie Sakis Tolis z greckiego Rotting Christ, oraz Hoest z norweskiego Taake. Pierwszy album Black Void będzie mieć swą premierę 27 maja nakładem Nuclear Blast Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Do "Reject Everything", pierwszego singla Black Void, nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip BLACK VOID Reject Everything

Oto lista utworów albumu “Antithesis":



1. "Void"

2. "Reject Everything"

3. "Death To Morality"

4. "Tenebrism Of Life"

5. "No Right, No Wrong"

6. "It's Not Surgery, It's A Knife Fight"

7. "Explode Into Nothingness"

8. "Nihil"

9. "Dadaist Disgust".