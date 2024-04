Historia Black Sabbath z czasów, kiedy w zespole śpiewali Ozzy Osbourne i Ronnie James Dio była wielokrotnie celebrowana różnymi wydaniami kolekcjonerskimi, do tej pory nie ukazał się jednak żaden box skupiający się na okresie w dziejach Black Sabbath, gdy frontmanem ojców chrzestnych muzyki metalowej był Tony Martin - drugi najdłużej śpiewający w zespole wokalista.

Box zatytułowany "Anno Domini 1989-1995" zawierać będzie cztery longplaye, na których przy mikrofonie stał Tony Martin, czyli poddane ponownemu masteringowi "Headless Cross" (1989 r.), "Tyr" (1990 r.) i "Cross Purposes" (1994 r.), oraz "Forbidden" (1995 r.), którego nowy miks specjalnie na tę okazję wykonał gitarzysta Black Sabbath Tony Iommi.

"Nigdy nie byłem zadowolony z brzmienia gitary, a Cozy (Powell, ówczesny perkusista Black Sabbath) nigdy nie był zadowolony z brzmienia perkusji... Pomyślałem więc, że będzie miło, by w pewnym sensie zrobić to dla niego. Poczułem, że - bez wprowadzania zmian w którymkolwiek z tych utworów - pojawia się okazja powrotu do tego albumu i wydobycia brzmienia, jakiego ludzie oczekiwaliby od Black Sabbath" - o nowej wersji płyty "Forbidden" powiedział Tony Iommi.

Black Sabbath i Tony Martin. Kiedy premiera specjalnego boxu?

"Anno Domini 1989-1995" podejmuje historię Black Sabbath z 1989 roku, po dwóch dekadach działalności, zmianach w składzie i oszałamiającej karierze protoplastów metalu. W tamtym okresie skład zespołu skrystalizował się wokół założyciela grupy Tony'ego Iommiego, wraz z którym grali legendarny perkusista Cozy Powell (m.in. Jeff Beck, Rainbow, Whitesnake), wieloletni współpracownik Black Sabbath - klawiszowiec Geoff Nicholls (Quartz, Bandy Legs) oraz wokalista Tony Martin.

Przypomnijmy, że Powell 5 kwietnia 1998 r. zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Przy prędkości 90 mil na godzinę (145 km/h), nagle stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie autem i uderzył w barierę ochronną. Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem prowadzący w momencie katastrofy miał niezapięte pasy, rozmawiał ze swoją dziewczyną przez telefon komórkowy i był po kilku głębszych.

Grupa wydała "Headless Cross" w 1989 roku dzięki wytwórni I.R.S. jako pierwszy z pięciu zakontraktowanych płyt. Doceniona i chwalona zarówno przez fanów, jak i krytyków, 14. w karierze studyjna płyta zawierała trzy single: "Devil And Daughter", "Call Of The Wild" i utwór tytułowy. Basista Neil Murray (Whitesnake, Gary Moore) dołączył do zespołu na trasę "Headless Cross" i został w składzie, żeby nagrać kolejny album, wydany w 1990 roku "Tyr". zatytułowany od imieniem nordyckiego boga wojny, album ten zgłębiał wątki mitologiczne w utworach takich jak "The Battle Of Tyr" i "Valhalla".

W 1992 roku, po zakończonej sukcesem światowej trasie koncertowej, nowe wcielenie Black Sabbath zostało wstrzymane. Zespół powrócił do grania z Ronniem Jamesem Dio jako wokalistą. Dwa lata później Martin i Nicholls wrócili do nagrywania z Iommim. Owocem tej sesji była płyta "Cross Purposes" z 1994 roku. Skład uzupełnili basista i współzałożyciel grupy Geezer Butler oraz perkusista Bobby Rondinelli z formacji Rainbow.

Skład zespołu z ery płyty "Tyr" wznowił granie w 1995 roku, kiedy to Powell i Murray wrócili, by zarejestrować album "Forbidden". Materiał ten wyprodukował Ernie C, muzyk Body Count. Ice-T, lider Body Count, słynny raper i fan Black Sabbath pojawił się gościnnie w utworze "Illusion Of Power".

W boksie "Anno Domini 1989-1995" kilka albumów ukaże się po raz pierwszy na winylu, natomiast w wersji CD pojawią się dodatkowe utwory: "Cloak & Dagger" (pochodzący ze strony B singla "Headless Cross"); oraz kompozycje, które wcześniej publikowano jako bonusy na japońskich edycjach: "What’s The Use" z "Cross Purposes" i "Loser Gets It All" z "Forbidden". Poza muzyką, w zestawie zajdziemy 40-stronicową książeczkę ze zdjęciami, grafikami oraz tekstem napisanym przez Hugh Gilmoura, a także repliki plakatu i programu koncertowego z trasy promującej płytę "Headless Cross" z 1989 roku.

"Anno Domini 1989-1995" będzie mieć swą premierę 31 maja nakładem wytwórni BMG. Wydawnictwo dostępne będzie zarówno w edycji z czterema płytami winylowymi, jak i w osobnej wersji z czterema płytami CD.

Oficjalnej prezentacji boksu "Anno Domini 1989 - 1995" Black Sabbath możecie się przyjrzeć poniżej: