Black Sabbath: Odkryj specjalne wydanie płyty "Sabotage" w grze online

"Sabotage: Escape Room" to specjalna gra-łamigłówka online, której celem jest dostać się do wnętrza wydania box setu "Sabotage Super Deluxe Edition" grupy Black Sabbath.

Black Sabbath w 1975 r. Od lewej: Bill Ward, Ozzy Osbourne, Tony Iommi i Geezer Butler /Roger Morton/Cleopatra Records /Getty Images

Zadaniem gracza jest odgadnąć drogę do przejścia przez kolejne zagadki w jak najszybszym czasie. Wszystko z motywami Black Sabbath z 1975 roku, kiedy to pierwotnie ukazał się album "Sabotage".

Przejście "Sabotage: Escape Room" zajmuje ok. 15 minut. Na fanów czekają sekrety grafiki okładkowej i ukryte utwory. Jednoosobowa gra przeglądarkowa jest kompatybilna z telefonem/tabletem, ale rekomendowane jest użycie komputera dla pełnego doświadczenia.



Wydana w połowie czerwca wersja super deluxe "Sabotage" składa się z czterech winyli oraz czterech płyt CD.

Zremasterowany na nowo album "Sabotage" wzbogacony został o 13 nigdy niepublikowanych nagrań z trasy z 1975 r. i siedmiocalowy singel "Am I Going Insane" (radio) / "Hole in the Sky" z okładką-reprodukcją japońskiego wydania.



Kiedy w 1975 roku Black Sabbath wchodził do studia żeby nagrać swój szósty album, zespół był uwikłany w skomplikowany proces sądowy ze swoim byłym menedżerem. Muzycy czuli się osaczeni, niemal sabotowani przez całą sytuację - stąd właśnie nazwa albumu - paradoksalnie jednak to uczucie przelane zostało na intensywność muzyki, którą stworzyli w studio.



Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja) nagrali "Sabotage" w Londynie i Brukseli, a drugim producentem albumu został Mike Butcher. Osiem utworów zostało wydanych najpierw w lipcu 1975 roku w Stanach, gdzie płyta pokryła się złotem, a potem w sierpniu w Wielkiej Brytanii, gdzie album zyskał status srebrnej płyty.

Wideo Am I Going Insane (Radio) (2021 Remaster)

Wśród bonusów znajdzie się 16 utworów nagranych na żywo podczas trasy koncertowej w USA, w tym 13 wcześniej nigdy nie wydanych.

Muzyce towarzyszy historia albumu spisana w książeczce, zawierającą m.in. wypowiedzi członków zespołu i prasy muzycznej, rzadkie zdjęcia i wycinki prasowe z tego okresu. Poza tym, w box secie znajdzie się też replika książeczki koncertowej z koncertu w Madison Square Garden w 1975 r. oraz kolorowy plakat trasy "Sabotage" z tego samego roku.