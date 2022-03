Black Oath z piątą płytą "Emeth Truth And Death"

"Emeth Truth And Death", pierwsza od czterech lat płyta muzyków z Mediolanu, trafi na rynek 20 kwietnia, czym zajmie się nowy wydawca Black Oath - Sun & Moon Records z Rumunii (CD, winyl, cyfrowo).

Na następcy albumu "Behold The Abyss" (2018 r.) usłyszymy kilku gości. W utworze "Death Haze" wystąpił Ustu Mallagam, wokalista duńskiej formacji Denial Of God spod znaku black metalu; w kompozycji "Graced By Burial Ground" Joe Ferghieph, frontman mediolańskiego Cultus Sanguine; a w numerze "Wounded Temple" Felipe Plaza, chilijski wokalista i gitarzysta w szeregach m.in. Procession, Nifelheim i Destroyer 666, oraz Mauro Tollini alias M. Luther, na co dzień perkusista doommetalowej formacji Epitaph z Werony.

Obok tzw. epickiego doom metalu w klasycznym wydaniu, którym parają się Włosi, nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza miłośnicy takich grup jak Candlemass, Solstice i Solitude Aeternus.

Nowy materiał Black Oath pilotuje kompozycja "Serpent Of Balaam", której możecie posłuchać poniżej:

Wideo Black Oath - Serpent of Balaam (new song, 2022)

Oto program albumu "Emeth Truth And Death":

1. "Emeth"

2. "Truth And Death"

3. "Serpent Of Balaam"

4. "Children Of Babalon"

5. "Shroud To The Afterlife"

6. "Death Haze"

7. "Graced By Burial Ground"

8. "Wounded Temple".