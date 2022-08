Black Lava po nagraniach debiutu "Soul Furnace"

Debiutancki album (około)deathmetalowego zespołu z Melbourne zarejestrowano w miejscowym studiu Bushido pod okiem producenta Troya Mccoskera. Za miks odpowiadał Amerykanin Kurt Ballou z Converge.

Masteringiem zajął się Alan Douches w studiu West West Side. Autorem okładki "Soul Furnace" jest włoski artysta Paolo Girardi.

Pierwszy longplay Black Lava ujrzy światło dzienne 25 listopada pod banderą francuskiej wytworni Season Of Mist (CD, na winylu, cyfrowo).

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Soul Furnace" Black Lava możecie zobaczyć poniżej:

Black Lava - lista utworów albumu "Soul Furnace":

1. "Origins"

2. "Aurora"

3. "Black Blizzard"

4. "Baptised In Ice"

5. "Eye Of The Moon"

6. "Northern Dawn"

7. "Necrocatacomb"

8. "Nightshade"

9. "Soul Furnace".