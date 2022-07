Billie Eilish prezentuje dwa nowe utwory. Posłuchaj "TV" i "30th"

Wiadomości

Billie Eilish oficjalnie wydaje dwie "Guitar Songs": wcześniej słyszany "TV" oraz zupełnie nowy utwór zatytułowany "The 30th". Wydawnictwo następuje po jej niespodziewanym występie na żywo i debiucie z "TV" w Wielkiej Brytanii podczas wyprzedanej trasy "Happier Than Ever World Tour" w zeszłym miesiącu.

Billie Eilish zaprezentowała oficjalnie dwie nowe piosenki /Matt Winkelmeyer /Getty Images