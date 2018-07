Big Cyc żąda przeprosin od TVP Info. Bezprawnie wykorzystano utwór "Jak słodko zostać świrem"

Zespół Big Cyc wydał oświadczenie w związku z bezprawnym wykorzystaniem jego piosenki "Jak słodko zostać świrem" w programie "W tyle wizji" w TVP Info. Utwór został użyty jako ilustracja muzyczna do materiału wyśmiewającego uczestników protestów pod Sejmem.

Krzysztof Skiba nie godzi się na wykorzystywanie jego utworów przez środowiska związane z PiS /Piotr Kamionka / Reporter

"Nie ma i nigdy nie będzie zgody na posługiwanie się naszą twórczością w materiałach propagandowych służących polityce Prawa i Sprawiedliwości. Takie bezprawne chwyty telewizji sugerują poparcie artystów dla niszczenia wolnych sądów w Polsce" - napisali członkowie zespołu Big Cyc w specjalnym oświadczeniu na Facebooku.

Dzięki fanom grupa dowiedziała się, że w programie "W tyle wizji" emitowanym na kanale TVP Info wykorzystano utwór "Jak słodko zostać świrem" jako muzyczną ilustrację do materiału wyśmiewającego uczestników protestów pod Sejmem.



Było to nawiązanie do słów marszałka senatu Stanisława Karczewskiego o "świrach pod sejmem".



"Żądamy od TVP przeprosin zespołu na antenie TVP Info w programie 'W tyle wizji' i poinformowanie widzów, że piosenka została użyta bez zgody zespołu. Żądamy wpłaty miliona złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tytułem zadośćuczynienia za straty moralne i wizerunkowe jakie poniósł zespół Big Cyc w związku z sugestią poparcia dla polityki PiS. W przypadku odmowy spełnienia naszych żądań, będziemy domagać się spełnienia tych warunków na drodze sądowej" - zapowiedzieli muzycy Big Cyc.