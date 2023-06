Pierwszym singlem z nadchodzącej płyty grupy Big Cyc był utwór "Wszystko będzie OK" nagrany z udziałem zaprzyjaźnionego skrzypka Michała Jelonka (m.in. Hunter ).

Teraz zespół prezentuje wakacyjny numer "Jedziemy na Chorwację" , w którym zachęca do odpoczynku w tym uwielbianym przez Polaków kraju.

"Lubimy wracać tam, gdzie już byliśmy. Serdeczni ludzie, ciepłe morze, pyszne jedzenie no i słońce, mnóstwo słońca. Nic dziwnego, że Polacy tak bardzo lubią jeździć na wakacje do Chorwacji. Ten kraj przyciąga jak magnes. Big Cyc również uwielbia spędzać tam czas, wygrzewać się na plaży czy pływać pod żaglami, mamy kilka rock and rollowych wspomnień z chorwackiego rejsu naszej całej ekipy. W końcu postanowiliśmy o tym napisać piosenkę" - mówią członkowie zespołu.

Autorem nagrania tradycyjnie jest lider grupy Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak .

Clip Big Cyc JEDZIEMY NA CHORWACJĘ

Big Cyc to występujący od samego początku: Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara), Krzysztof Skiba (wokal) oraz gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 2006 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 1998 r.).