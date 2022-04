Beyonce założyła najdroższy naszyjnik od Tiffany’ego. Nikt przed nią go nie nosił

Wiadomości

Słynna piosenkarka dostąpiła niedawno nie lada zaszczytu. Podczas oscarowego after party Beyonce miała na sobie najdroższy naszyjnik, jaki kiedykolwiek stworzyła kultowa marka Tiffany & Co. Dzieło sztuki jubilerskiej znane jako "The Historic 1939 World’s Fair Necklace" zawiera ponad 80-karatowy diament określany mianem Empire Diamond. Drogocenna błyskotka została niedawno przeprojektowana i udoskonalona. "Zmodernizowaliśmy oryginalny projekt przy pomocy nieskazitelnego owalnego diamentu" – zdradzają przedstawiciele Tiffany’ego.

Beyonce dostąpiła niezwykłego zaszczytu /Mason Poole/A.M.P.A.S. /Getty Images