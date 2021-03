Beyonce zachwycona Meghan Markle. "Jesteś naszą inspiracją!"

Jedni ją krytykują i doszukują się w jej słowach oraz gestach fałszu, inni gratulują jej odwagi i dziękują za to, że przyznała się do momentów słabości, załamania, a do tego obnażyła zakłamanie rodziny królewskiej. I tak będzie jeszcze przez jakiś czas, bo wywiad, jakiego udzielili Meghan Markle i książę Harry będzie rozpalał emocje i dzielił ludzi na tych, który biją Susseksom brawo i tych, którzy ich krytykują. W gronie zachwyconych postawą Meghan jest Beyonce, która twierdzi, że żona Harry'ego ją inspiruje.

Reklama

Beyonce skomentowała wywiad księcia Harry'ego i Meghan Markle /Kevin Mazur /Getty Images

Po niedzielnej emisji wywiadu, w którym księżna Meghan i książę Harry opowiedzieli Oprah Winfrey o cieniach życia w pałacu królewskim, w mediach na całym świecie zawrzało. Przyczyniły się do tego zwłaszcza wypowiedziane przez książęcą parę zarzuty o rasizm i nieudzielenie pomocy psychologicznej ciężarnej Meghan.

Reklama

Teraz analizowany jest każdy szczegół wypowiedzi księżnej i każdy jej gest, badano również szczerość jej słów poprzez mowę ciała, znaczenie wzorów na sukience, biżuterii, jaką miała na sobie, i tysiące innych detali.

Wypowiadały się w sprawie tego wywiadu rzesze ekspertów, a także sama królowa Elżbieta, która za pośrednictwem rzecznika Pałacu Buckingham wydała oświadczenie, w którym można przeczytać m.in.: "Cała rodzina zareagowała smutkiem na wiadomość, jak trudne były ostatnie lata dla Meghan i Harry'ego. Poruszone kwestie, szczególnie te dotyczące rasy, są niepokojące. Choć wspomnienia rozmów mogą się różnić, wciąż są traktowane bardzo poważnie i zostaną w rodzinie omówione. Harry, Meghan i Archie zawsze będą ukochanymi członkami rodziny".

Również gwiazdy w rozmaity sposób komentują wywiad Meghan i Harry'ego. Jedną z nich jest Beyonce, która na swojej stronie internetowej opublikowała własne zdjęcie z księżną Meghan zrobione podczas premiery filmu "Król Lew". Pod fotografią umieściła pełen komplementów tekst. "Dziękuję, Meghan, za odwagę i przywództwo. Dzięki Tobie wszyscy czujemy się silniejsi, jesteś naszą inspiracją" - napisała piosenkarka.

Instagram Wideo (IGTV)

Nie tylko Beyonce zdecydowała się wesprzeć publicznie Meghan i wyrazić pełne poparcie dla jej słów. Wcześniej zrobiła to Serena Williams, która napisała w social mediach, że rozumie "ból i okrucieństwo", którego doświadczyła księżna Sussex. "Meghan Markle, moja bezinteresowna przyjaciółka, żyje według własnych zasad i daje innym przykład. Każdego dnia uczy mnie, co to znaczy być naprawdę szlachetnym. Jej słowa ilustrują ból i okrucieństwo, jakiego doświadczyła" - wyznała tenisistka w poście, który opublikowała na Instagramie po obejrzeniu słynnego już wywiadu.

Williams dodała tam także, że wie z własnego doświadczenia, jak seksizm i rasizm są wykorzystywane przez rozmaite instytucje oraz media do oczerniania kobiet i osób o ciemnym kolorze skóry, aby je deprecjonować i umniejszać ich sukcesy.