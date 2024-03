Beyonce po premierze dwóch ostatnich singli - "Texas Hold 'Em" oraz "16 Carriages" - nie zostawiła fanom złudzeń, że tym razem zaprezentuje się w całkiem innym muzycznym otoczeniu. Ikona popu postawiła na coraz popularniejszy globalnie gatunek country. 29 marca zadebiutuje album zatytułowany "Act II: Cowboy Carter".

Wokalistka pochwaliła się tytułem krążka w mediach społecznościowych. Dołączyła także zdjęcie prawdopodobnej okładki albumu - puste siodło z przewieszoną szarfą. Warto wspomnieć, że Carter to drugie nazwisko Beyonce Knowles, które przyjęła po mężu Jayu-Z (włas. Shawn Carter).

Zdjęcie nawiązuje do okładki wcześniejszego albumu "Renaissance", gdzie gwiazda siedzi na szklanym koniu.

Beyonce rzuca pop i wchodzi w świat country. Kiedy premiera "Act II: Cowboy Carter"?

Niektórzy fani nie mogą się już doczekać, by przekonać się co takiego stworzyła dla nich gwiazda. Część ocenia decyzję jako dość kontrowersyjną, a wręcz złośliwie sugerują, że tym razem Beyonce przekombinowała. Co innego mówią liczby - "Texas Hold 'Em" prędko stało się viralem, trafiło także na szczyt listy przebojów "Hot Country Songs" magazynu "Billboard", czyniąc 42-letnią wokalistkę pierwszą czarnoskórą piosenkarką, która tego dokonała.

Przypomnijmy, że wydając album "Renaissance" (2022) Beyonce zapowiadała go jako część projektu składającego się z trzech części. Ten konkretny krążek przesiąknięty był klimatami disco i house, a drugi ma stanowić dość spore przeciwieństwo. Już teraz wielu zastanawia się, co pojawi się na "akcie III'.

