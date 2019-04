Beyoncé: Film i płyta "Homecoming" z festiwalu Coachella [NETFLIX]

Film "Homecoming: A Film by Beyoncé", który pozwala zajrzeć za kulisy słynnego występu wokalistki na festiwalu Coachella w 2018 roku, jest już dostępny w serwisie Netflix.

Beyonce podczas festiwalu Coachella 2018 /PictureGroup/Sipa USA / East News

Koncert Beyoncé podczas Coachelli 2018 był hołdem złożonym amerykańskim szkołom i uniwersytetom, które od XIX wieku zajmowały się kształceniem osób czarnoskórych. Jedną z tych szkół - Fisk University - ukończył ojciec artystki, Matthew Knowles.

Beyoncé skupia uwagę na wizjonerach, którzy ją zainspirowali - absolwentach wspomnianych szkół takich jak Toni Morrison, Alice Walker, aktywistka Marian Wright Edelman, oraz naukowiec W.E.B. Du Bois, i wpływowych artystach i artystkach, takich jak Nina Simone, Maya Angelou, Chimamanda Ngozi Adichie i Audre Lorde.



Nakręcony w ciągu ośmiu miesięcy film pokazuje powrót artystki na scenę i proces przygotowań, który trwał cztery miesiące i w który zaangażowane było ponad 150 muzyków, tancerzy i artystów, wybranych przez samą gwiazdę.Wokalistka, dzieląca jednocześnie rolę reżysera koncertu, jak i dokumentującego go filmu, przyznaje, że było to jedno z najtrudniejszych zadań, jakich się podjęła.

"Wiedzieliśmy, że nic takiego nie zostało jeszcze stworzone na żadnym festiwalu kiedykolwiek wcześniej. To musiało być coś, czego nie da się z porównać z niczym innym. Ten występ to hołd dla bardzo istotnej części afroamerykańskiej kultury. Musiał być zarazem prawdziwy dla tych, którzy dobrze znają tę historię, jak i zapewniać dobrą rozrywkę oraz jednocześnie edukować tych, którzy o tym nie wiedzą. Ten cel przyświecał mi zarówno przy tworzeniu filmu, jak i koncertu" - opowiada Beyoncé.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beyonce i Jay-Z podczas koncertu w Londynie (trasa "OTR II") materiały prasowe

Wiele osób, które pracowało przy koncercie, to byli studenci szkół określanych jako HBCU (historically black colleges and universities). Dołączyli do stałej grupy wykonawców występujących z Beyoncé. Widzowie nie tylko mają szansę zobaczyć intensywne próby, ukazujące ich talent, ale także usłyszeć ich historię.

"Wiele osób, które są świadome kultury oraz historii, to absolwenci szkół i uniwersytetów dla szkół czarnoskórych. Jednym z nich jest mój ojciec. To szczególnie ważne doświadczenie, którym należy się cieszyć i które trzeba chronić" - podkreśla.



Dodatkowym prezentem dla fanów jest utwór "Before I Let Go", który można usłyszeć w napisach końcowych. Utwór jest coverem klasyka r&b Frankiego Beverly & Maze z 1981 roku, który można było usłyszeć podczas meczy drużyny szkół HBCU. Nagranie znalazło się także na płycie "Homecoming: The Live Album", która zawiera muzykę z całego koncertu.



Film "Homecoming: A Film by Beyoncé" został wyreżyserowany i wyprodukowany przez Beyoncé Knowles-Carter, z dodatkową pomocą Eda Burke oraz Steve'a Pamona i Erinn Williams.

