Bestsellery Empiku: Domagała i Podsiadło nominowani w muzycznych kategoriach

13 lutego odbędzie się gala Bestsellery Empiku. Zanim jednak do tego dojdzie poznaliśmy nominacje do nagrody. Szanse na statuetkę w kategoriach muzycznych otrzymali m.in. Dawid Podsiadło, Paluch i Paweł Domagała.

Paweł Domagała zgarnie nagrodę za "1984"? /Damian Klamka / East News

Bestsellery Empiku to plebiscyt w którym, nagrody przyznają sami słuchacze, czytelnicy i widzowie. Każdy zakup w salonach Empik i na Empik.com od 1 stycznia do 31 grudnia to głos oddany na konkretny tytuł.

Reklama

O statuetkę Bestsellera Empiku 2018 ubiegać się będą tytuły w 10 kategoriach m.in. muzyka zagraniczna i muzyka polska.

W kategorii muzyka zagraniczna nominacje zdobyli: Sting i Shaggy, Justin Timberlake, Lady Gaga z Bradleyem Cooperem, Andrea Bocelli i zespół Queen.

Wśród polskich artystów szansę na statuetkę mają: Dawid Podsiadło, Paweł Domagała, O.S.T.R., Taconafide oraz Paluch.

Wideo Paweł Domagała: "Weź nie pytaj" to jest najprostszy tekst jaki w życiu napisałem (Dzień Dobry TVN/x-news)

W kategorii wydarzenie roku nominowana została natomiast trasa koncertowa Dawida Podsiadły "Małomiasteczkowy Tour" oraz działalność Katarzyny Nosowskiej. Wokalistka nominowana została również w kategorii literatura polska za książkę "A ja żem jej powiedziała".

Nominowani do Bestsellerów Empiku 2018:

Muzyka polska:

"1984" - Paweł Domagała

"Czerwony dywan" - Paluch

"Małomiasteczkowy" - Dawid Podsiadło

"Soma 0,5mg" - Taconafide

"W drodze po szczęście" - O.S.T.R.

Clip Dawid Podsiadło Nie ma fal (Lyric Video)

Muzyka zagraniczna:

"44/876" - Sting & Shaggy

"A Star Is Born" (soundtrack) - Lady Gaga & Bradley Cooper

"Bohemian Rhapsody" (soundtrack) - Queen

"Man Of the Woods" - Justin Timberlake

"Si" - Andrea Bocelli.

Clip Lady Gaga Shallow (A Star Is Born) - & Bradley Cooper

Wydarzenie roku:

Małomiasteczkowy w realu i wirtualu

Multimedialna Nosowska

Olga Tokarczuk z Międzynarodowym Bookerem

Rekordowy "Kler" Wojciecha Smarzowskiego

"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Clip Katarzyna Nosowska Nagasaki