Bestsellery Empiku: Dawid Podsiadło, Andrea Bocelli i Katarzyna Nosowska nagrodzeni [WYNIKI]

W środę 13 lutego poznaliśmy laureatów gali Bestsellery Empiku. Ceremonia była transmitowana przez TVN.

Dawid Podsiadło zgarnął kolejną nagrodę AKPA

Bestsellery Empiku to plebiscyt w którym, nagrody przyznają sami słuchacze, czytelnicy i widzowie. Każdy zakup w salonach Empik i na Empik.com od 1 stycznia do 31 grudnia to głos oddany na konkretny tytuł.

O statuetkę Bestsellera Empiku 2018 ubiegały się tytuły w 10 kategoriach m.in. muzyka zagraniczna i muzyka polska.

W kategorii muzyka zagraniczna nominacje zdobyli: Sting i Shaggy, Justin Timberlake, Lady Gaga z Bradleyem Cooperem, Andrea Bocelli i zespół Queen. Statuetka powędrowała do włoskiego tenora Andrei Bocelliego.

Wśród polskich artystów szansę na statuetkę mają: Dawid Podsiadło, Paweł Domagała, O.S.T.R., Taconafide oraz Paluch. Zwycięzcą okazał się występujący również na scenie autor przeboju "Małomiasteczkowy" Dawid Podsiadło.

Nagrody zdobyli również m.in. Katarzyna Nosowska (w kategorii literatura polska za książkę "A ja żem jej powiedziała"), Kuba Wojewódzki (literatura faktu za książkę "Kuba Wojewódzki. Nieautoryzowana biografia") i oparty o przeboje grupy ABBA "Mamma Mia! Here We Go Again!" (film zagraniczny).

Podczas pokazywanej przez TVN gali wystąpili m.in. Slash, Dawid Podsiadło, Brodka, Paweł Domagała, Roksana Węgiel oraz L.U.C. & Rebel Babel Ensemble.

