Płytę "Ekbom" nagrano w niemieckim studiu Kohlekeller (m.in. Powerwolf, Aborted, Crematory), gdzie za konsoletą zasiadł - odpowiedzialny także za miks i mastering - Kristian Kohlmannslehner. Okładkę zaprojektował węgierski artysta Robert Borbas (Grindesign).

Reklama

W utworze "Nothing Left to Fear" usłyszymy gościnnie Olivera Rae Alerona, wokalistę kanadyjskiej formacji Archspire, a w kompozycji “Fame Of The Grotesque" Xaviera Chevaliera, frontmana francuskiej grupy Blockheads.

Wyjaśnijmy, że pod względem jak zwykle przerażających tekstów, nowy album death / grindcore'owców z Francji to opowieść w konwencji psychologicznego horroru, która nawiązuje do obłędu pasożytniczego. Jest to rodzaj zaburzenia psychicznego, zwanego także zespołem Ekboma i halucynozą dotykową, objawiającego się m.in. tym, że u cierpiącej na nie osoby występuje silne, urojeniowe poczucie bycia zarażonym pasożytami lub robactwem, często pod postacią drażniącego podskórnego mrowienia.

Pierwsza od czterech lat płyta Benighted będzie mieć swą premierę 12 kwietnia nakładem rodzimej wytwórni Season Of Mist. "Ekbom" dostępny będzie w wersji CD (w digipacku oraz jako limitowany album dwupłytowy), a także na winylu i cyfrowo.



Nowy album Francuzów promuje utwór "Scars". Powstały do niego teledysk, jak z entomofobicznego koszmaru, możecie zobaczyć poniżej:

Clip Benighted Scars

Benighted - szczegóły albumu "Ekbom" (tracklista):

1. "Prodrome"

2. "Scars"

3. "Morgue"

4. "Le Vice Des Entrailles"

5. "Nothing Left To Fear"

6. "Ekbom"

7. "Metastasis"

8. "A Reason For Treason"

9. "Fame Of The Grotesque"

10. "Scapegoat"

11. "Flesh Against Flesh"

12. "Mother Earth, Mother Whore".