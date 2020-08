​Benediction: Nowy album "Scriptures" gotowy

W połowie października pierwszą od 12 lat płytą przypomną o sobie weterani death metalu z Benediction.

Benediction powraca z nowym materiałem /Oficjalna strona zespołu

"Scriptures", ósmy album legendarnej grupy z Birmingham, wyprodukowano w angielskim studiu Grindstone, gdzie za konsoletą zasiadał Scott Atkins. Okładkę zaprojektował Wolven Claws.

Reklama

Niemiecka Nuclear Blast Records, z którą Benediction związani są od 30 lat, przygotowała cały wachlarz edycji, w tym cztery dwupłytowe albumy winylowe, dwie wersje kasetowe, CD (także z dodatkową płytą) oraz odsłonę cyfrową. Nowy longplay Anglików będzie mieć swą premierę 16 października.

Będzie to zarazem pierwszy materiał grupy z wokalistą Dave'em Ingramem, który wrócił do zespołu w październiku 2019 r. po 21-letniej przerwie (wcześniej był frontmanem Benediction w latach 1990-98, później śpiewał w Bolt Thrower i Hail of Bullets).



Z właśnie opublikowanym teledyskiem do nowego utworu "Rabid Carnality" Benediction możecie się zapoznać poniżej:

Clip Benediction Rabid Carnality

Oto lista kompozycji albumu "Scriptures":

1. "Iterations Of I"

2. "Scriptures In Scarlet"

3. "The Crooked Man"

4. "Stormcrow"

5. "Progenitors Of A New Paradigm"

6. "Rabid Carnality"

7. "In Our Hands, The Scars"

8. "Tear Off These Wings"

9. "Embrace The Kill"

10. "Neverwhen"

11. "The Blight At The End"

12. "We Are Legion".