Belzebubs: Debiutancka płyta "Pantheon Of The Nightside Gods" nagrana

​Już 26 kwietnia światło dzienne ujrzy pierwszy album Belzebubs, komiksowego tworu spod znaku black / death metalu.

Belzebubs narysowani przez JP Ahonena /

"Pantheon Of The Nightside Gods", debiutancki longplay tajemniczego projektu Belzebubs - będącego pomysłem JP Ahonena, fińskiego karykaturzysty, rysownika i autor komiksów - zarejestrowano w studiu Hellhole.

Reklama

Podobnie jak w przypadku wydanego w 2018 roku singla "Blackened Call", tak i tym razem miksem i masteringiem zajął się Dan Swanö.

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tej płyty. To nasze najbardziej wszechstronne dokonanie. Firmowe elementy black i death metalu pozostały, wkroczyliśmy też jednak na nowe obszary. Od zawsze czuliśmy potrzebę koncentrowania się na naszej wizji, przekraczania gatunkowych barier i 'Pantheon' jest tego odzwierciedleniem. Nie brakuje tu klawiszy, symfonicznych pierwiastków, progresywnego grania oraz klimatów Hendriksa i Dimebaga w solówkach" - wylicza niejaki Sløth, grający na gitarze wokalista Belzebubs.



Desibelius, ICS Vortex i Skvllcraft - to tylko część gości, których usłyszymy na debiutanckim albumie Belzebubs.



Teledysk do otwierającego debiut Belzebubs numeru "Cathedrals Of Mourning" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Belzebubs Cathedrals Of Mourning

Oto lista utworów płyty "Pantheon Of The Nightside Gods":

1. "Cathedrals Of Mourning"

2. "The Faustian Alchemist"

3. "Blackened Call"

4. "Acheron"

5. "Nam Gloria Lucifer"

6. "The Crowned Daughters"

7. "Dark Mother"

8. "The Werewolf Bride"

9. "Pantheon Of The Nightside Gods".