Belzebubs, czyli black metal jak z komiksu

Wycięta z komiksu grupa Belzebubs z "przepastnych lasów mistycznej Północy" podpisała kontrakt z Century Media Records.

Belzebubs narysowani przez JP Ahonena /

Melodyjni blackmetalowcy jak z kreskówki podzielili się właśnie z fanami "Blackened Call", pierwszym singlem z debiutanckiego albumu dla niemieckiej wytwórni.



Reklama

Winylowy singel, na którym znalazł się drugi numer "Maleficarum - Veil Of The Moon Queen Part I", zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Dana Swanö, szwedzkiego fachowca odpowiedzialnego za brzmienie "The Secrets Of The Black Arts" Dark Funeral i "The Somberlain" Dissection, co w kontekście twórczości Belzebubs nie jest bez znaczenia.



Wyjaśnijmy, że za całym wizerunkiem i oprawą graficzną Belzebubs, nieco w stylu animowanego Dethklok z USA, stoi fiński karykaturzysta, rysownik i autor komiksów JP Ahonen.

Skład Belzebubs tworzą: Hubbath (wokal / bas), Obesyx (gitara), Slrth (gitara / wokal) i nowy perkusista Samaël, który zdaniem reszty zespołu nadał ostremu, acz melodyjnemu brzmieniu grupy bardziej progresywny sznyt.



Nowa płyta Belzebubs ma trafić na rynek w lutym 2019 roku.



Teledysk "Blackened Call" Belzebubs możecie sprawdzić poniżej: