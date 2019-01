Behemoth: Zobacz nowy teledysk "Ecclesia Diabolica Catholica"

Pomorski Behemoth podzielił się z fanami kolejnym teledyskiem.

Behemoth prezentuje nowy teledysk /Grzegorz Gołębiowski /Mystic Production

Tym razem na singel i wideoklip wybrano podniosły "Ecclesia Diabolica Catholica", utwór, w którym dzikość metalowego brzmienia wzbogacają majestatyczne męskie chóry i 17-osobowa orkiestra pod batutą Jana Stokłosy.

"Ecclesia Diabolica Catholica" to już czwarty (po "God = Dog", "Wolves Ov Siberia" i "Bartzabel") wideoklip Behemotha promujący wydany na początku października 2018 roku album "I Loved You At Your Darkest".

"Legiony! Kontynuując przygodę z 'I Loved You At Your Darkest', chcemy podzielić się z wami nowym teledyskiem! Od początku procesu komponowania, utwór 'Ecclesia Diabolica Catholica' był wyróżniającym się kandydatem na singel i wideoklip. W toku prac nad tą kompozycją podczas prób i nagrań, zyskiwała ona ten tętniący, wściekły klimat, który dziś w niej słychać. Nie mogło zatem zabraknąć tu ujęć zespołu grającego na żywo, po co od dłuższego czasu nie sięgaliśmy" - mówi Orion, basista Behemotha.



Adam Nergal Darski (Behemoth): W dzieciach nadzieja

Reżyserią i produkcją teledysku "Ecclesia Diabolica Catholica" zajęła się ponownie, od dawna współpracująca z Behemothem, wrocławska Grupa 13.

"Po raz kolejny z wielkim zadowoleniem współpracowaliśmy z Grupą 13 i po raz kolejny spotkaliśmy się z ich nad wyraz profesjonalnym podejściem na każdym etapie kręcenia zdjęć i produkcji. Teledysk powstał w dwu osobnych miejscach i wymagał wielu godzin przygotowań, ale opłaciło się. Bawcie się dobrze!" - dodał Orion.



Zobacz teledysk "Ecclesia Diabolica Catholica" Behemotha:

