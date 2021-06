Behemoth z nowym teledyskiem "Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha"

Pomorski Behemoth opublikował nowy wideoklip.

Zespół Behemoth opublikował nowy teledysk /Grzegorz Gołębiowski /materiały prasowe

Utwór "Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha" ( sprawdź! ), do którego powstał teledysk, pochodzi z wydanej pod koniec maja EP-ki "A Forest".

"'Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha' to ostatni element układanki uzupełniający cykl związany z 'I Love You At Your Darkest', niesamowitą kampanią Behemotha, z którą żegnamy się z przytupem!

Po raz kolejny współpracowaliśmy z Grupą 13, tworząc bardzo filmowy scenariusz i obraz" - powiedział Adam "Negral" Darski, lider Behemotha.

"W teledysku tym obecne są liczne nawiązania łączące go z 'God=Dog' i innymi wideoklipami z 'I Love You At Your Darkest'. Wysokiej klasy, niepokazywany dotąd materiał filmowy z fajną i intrygującą opowieścią" - dodał grający na gitarze wokalista pomorskiej formacji.

Teledysk "Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha" Behemotha możecie zobaczyć poniżej: