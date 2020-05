Behemoth: EP-ka w czasach zarazy

"A Forest" - to tytuł nowej EP-ki pomorskiego Behemotha, która ujrzy światło dzienne pod koniec maja.

Behemoth niedługo wyda nową EP-kę /Grzegorz Gołębiowski /materiały prasowe

Utwór tytułowy to przeróbka singla The Cure z wydanego w 1980 roku "Seventeen Seconds", drugiego albumu kultowej angielskiej formacji.

Na nowym materiale znajdziemy również koncertową wersję "A Forest" (zarejestrowaną podczas warszawskiej imprezy "Merry Christless" w grudniu 2018 roku) oraz dwie nowe kompozycje autorstwa Behemotha.

"Już samo przerabianie muzyki spoza świata metalu to wyzwanie, a jeszcze większe, gdy bierze się na warsztat tak legendarne dźwięki - ta myśl napędzała nas podczas całego tego procesu" - czytamy.

"EP-ka zawiera też dwa zupełnie nowe utwory: 'Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha' i 'Evoe'. Oba stanowią kontynuację (ostatniego albumu 'I Loved You At Your Darkest' z 2018 roku). Mamy nadzieję, że przyniesie to pewną ulgę wszystkim tym, którzy mierzą się z tymi dziwnymi czasami na naszej planecie! Uważajcie na siebie i myślcie pozytywnie. Hail Satan!" - dodali muzycy Behemotha.

Zarówno w studyjnej odsłonie coveru "A Forest", jak w jego wersji koncertowej, usłyszymy gościnnie Niklasa Kvarfortha ze szwedzkiej grupy Shining.

EP-ka "A Forest" trafi na rynek 29 maja nakładem Metal Blade Records i New Aeon Musick w wersji cyfrowej, w dwu edycjach winylowych, na CD oraz jako kaseta.

Teledysk "A Forest" Behemotha możecie zobaczyć poniżej: