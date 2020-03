Behemoth: Wiemy, kiedy pojawi się nowy materiał

Adam "Nergal" Darski pracuje nad nową muzyką Behemotha. Kiedy premiera?

Nergal (Behemoth) w akcji /Gonzales Photo/Nikolaj Bransholm/Photoshot / East News

Ta najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie z 30. rocznicą powstania zespołu, którego początki sięgają roku 1991.

Reklama

"No tak, to będą 30. urodziny Behemotha. Ale szczerze mówiąc, zawsze nabijałem się z tego, że w Polsce organizuje się tak wiele rocznicowych koncertów, bo inaczej nikt by się nimi nie zainteresował. Przypomina to niekończącą się serię rocznicowych imprez, tylko co z tego. Wszyscy i tak mają to gdzieś" - śmieje się Adam "Nergal" Darski, lider Behemotha, w rozmowie z irlandzkim serwisem Overdrive.



"Zdaję sobie sprawę, że ludzie oczekują, że przygotujemy coś na tę rocznicę, bo nie robiliśmy niczego na 20. czy ćwierćwiecze, ale szczerze mówiąc nie znajduję powodu, żeby się tego podjąć. I tak mam zawsze pełne ręce roboty z tym, co dzieje się aktualnie. Obecnie dzieje się tak wiele, że wolę skupić się na tym, co teraz. Nigdy nie byłem miłośnikiem tego typu akcji, bo te tylko uświadamiają nam, jak starzy jesteśmy! Wolę, żeby to moje działania pokazały, że wciąż jest we mnie natchnienie, zapał i wszystko to, co mam do wyrażenia, aniżeli żerowanie na mojej przeszłości wynikające z nostalgii fanów. Trudno więc powiedzieć, czy będziemy w tym temacie cokolwiek robić" - dodał grający na gitarze wokalista pomorskiej formacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Nergal Darski (Behemoth): W dzieciach nadzieja TV Interia

Nergal szykuje jednak inną niespodziankę.



"Wiem za to na pewno, że wrócimy z nową muzyką Behemotha w 2021 roku. Byłem ostatnio bardzo produktywny zarówno w Behemoth, jak i (projekcie) Me And That Man. Podczas ostatniej trasy pracowałem nad wieloma nowymi pomysłami, należy się więc spodziewać nowej muzyki, bo tego nie da się już zatrzymać" - ujawnił frontman Behemotha.

Behemoth i "Merry Christless" po raz trzeci - Wrocław, 16 grudnia 2018 r. 1 / 7 Zobacz zdjęcia z trzeciego wyprzedanego koncertu grupy Behemoth pod szyldem "Merry Christless" Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Zatycki udostępnij

Ostatnią studyjną płytą Behemotha pozostaje wydana w 2018 roku "I Love You At Your Darkest".



Zobacz teledysk "Sabbath Mater" Behemotha: