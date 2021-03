Bebe Rexha wypuściła nowy i pełen energii singel "Sacrifice"

Podgrzewając atmosferę przed kolejnym ruchem, po przebojowym singlu "Baby, I'm Jealous" z udziałem Dojy Cat, Bebe Rexha, wypuściła nowy utwór oraz klip "Sacrifice".

Reklama

Bebe Rexha zaprezentowała nowy teledysk /Kevin Winter /Getty Images

Piosenka, która z miejsca zaczyna szturmować listy przebojów, zapowiada wyczekiwany przez fanów, drugi album gwiazdy. Płyta będzie następcą pokrytego platyną krążka "Expectations".

Reklama

"Moja druga płyta to największe dotąd wyzwanie w mojej karierze, ale i najbardziej satysfakcjonujący z moich projektów. Pisałam, nagrywałam, poprawiałam, a potem jeszcze raz od nowa, by stworzyć płytę, która w pełni oddaje jaką jestem wokalistką, autorką piosenek, a przede wszystkim artystką. Chcę zabrać słuchaczy w podróż przez popowy raj, gdzie okryją również nieco rocka i hip hopu. Ważne jest dla mnie, by moja muzyka odzwierciedlała czasy i rzeczywistość, w której powstaje. Poruszam więc tematy takie jak wrażliwość, autodestrukcyjny cykl, samoświadomość, feminizm" - mówi Bebe Rexha.



Do swego popowego raju Bebe Rexha zaprasza piosenką "Sacrifice" oraz towarzyszącym jej teledyskiem, który wyreżyserował Christian Breslauer. W klipie wystąpili influencerzy Nava Rose, Guetcha i Princess Gollum.



Bebe Rexha na premierze filmu "Czarownica 2" 1 / 7 Bebe Rexha Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Bebe otworzyła nowy rozdział w 2020 roku, wydając singel "Baby, I'm Jealous", w którym gościnnie pojawiła się Doja Cat. Utwór już ma 55 milionów streamów na Spotifyu, a teledysk 50 milionów odsłon. W tym roku Bebe i Martin Garrix dołączyli do klubu miliarda streamów na Spotify za sprawa przeboju "In The Name of Love".

Ze swym docenianym głosem i szczerymi tekstami, Bebe wyrosła na jedną z najciekawszych i bezkompromisowych gwiazd popu. O jej talencie dowodzi chociażby przebój "Meant to Be" z Florida Georgia Line. Poza kilkunastoma platynowymi singlami, Bebe może pochwalić się również platynowym albumem "Expectations".