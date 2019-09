Bebe Rexha nie do zatrzymania: "You Can't Stop The Girl" do filmu "Czarownica 2" [WIDEO]

Wokalistka i autorka piosenek Bebe Rexha wypuściła singel "You Can't Stop The Girl", który promuje film Disneya "Czarownica 2" ("Maleficent: Mistress Of Evil").

Bebe Rexha zaśpiewała piosenkę do filmu "Czarownica 2" /Tim Mosenfelder /Getty Images

"You Can't Stop The Girl", którego Bebe Rexha jest współautorką, to następca "Not 20 Anymore" udostępnionego 30 sierpnia z okazji 30. urodzin wokalistki.

Clip Bebe Rexha You Can't Stop The Girl (Lyric Video)

Tego samego dnia wokalistka pojawiła się w "Good Morning America", zabierając swoich fanów za kulisy show w Madison Square Garden.

W najbliższych tygodniach ma się pojawić oficjalny teledysk "You Can't Stop The Girl", który nakręciła wielokrotnie nagradzana reżyserka Sophie Muller.

Z kolei premierę filmu "Czarownica 2" wyznaczono na 18 października. W obsadzie znalazła się m.in. Angelina Jolie, Elle Fanning, Imelda Staunton i Michelle Pfeiffer.



Obecnie Bebe występuje przed The Jonas Brothers podczas trasy "Happiness Begins Tour". Przed wokalistką m.in. dwa wyprzedane występy w Hollywood Bowl.

Clip Bebe Rexha Not 20 Anymore

Kolorowa Bebe Rexha

Dotychczasowy dorobek Bebe to debiutancki album "Expectations" z czerwca 2018 r. oraz EP-ki "I Don't Wanna Grow Up" (2015), "All Your Fault: Pt. 1" i "All Your Fault: Pt 2" wydane w odstępie kilku miesięcy w 2017 r.

Dodatkowo ma na koncie single nagrywane z udziałem m.in. Jaxem Jonesem ("Harder"), Davidem Guettą i J Balvinem ("Say My Name"), Ne-Yo i Stefflon Don ("Push Back"), Machine Gun Kellym i X Ambassadors "(Home"), The Chainsmokers ("Call You Mine"), Ritą Orą, Cardi B i Charli XCX ("Girls") i Louisem Tomlinsonem ("Back to You").



Clip Bebe Rexha Last Hurrah

