Bebe Rexha inspiruje się Britney Spears. Sprawdź, co planuje wokalistka?

Urodzona w Nowym Jorku wokalistka o albańskich korzeniach zdradziła swoim fanom, że nagrała piosenki, inspirowane twórczością Britney Spears. Czy powstanie z nich kolejny album?

Bebe Rexha nagrała piosenki inspirowane twórczością Britney Spears /Tibrina Hobson/WireImage /Getty Images

Bebe Rexha napisała na swoim Twitterze, że stworzyła już nowa muzykę i nagrała 12 piosenek. "Czuję, że powinnam zrobić z nich album?" – stwierdziła Bebe.



Artystka w kolejnych wpisach zdradziła, że wśród utworów przeważają taneczne kawałki. "Załóżcie taneczne buty" - napisała.



Najnowsza muzyka inspirowana jest twórczością królowej popu Britney Spears. Wśród bezpośrednich inspiracji Bebe wymieniła pochodzący z płyty "In the Zone" utwór "Toxic", który Britney nagrała w 2003 roku.



Wokalistki spotkały się m.in. w 2016 roku podczas gali MTV Video Music Awards. Wtedy to Britney zaśpiewała wykonywany przez Rexhę "Me, Myself & I".

Wszystko wskazuje na to, że Bebe Rexha niedługo wyda drugą płytę. Jak dotąd artystka ma na swoim koncie nagrany w 2018 roku debiutancki album "Expectations".



Jakiś czas temu Bebe zapowiadała już kolejne wydawnictwo nowym utworem "Last Hurrah". Nie wiadomo czy łączy się on z materiałem, o którym wspominała teraz artystka, czy jest częścią innego projektu.



