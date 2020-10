Bebe Rexha i Doja Cat połączyły siły. Kiedy premiera "Baby I'm Jealous"?

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź nowego singla Bebe Rexhy, w którym gościnnie usłyszymy Doję Cat. Kiedy będziemy mogli usłyszeć nowy utwór wokalistki?

Bebe Rexha zapowiedziała nowy utwór /Valerie MACON / AFP /East News

Numer "Baby I'm Jealous" swoją premierę będzie miał 9 października. Tego samego dnia do sieci trafi również wspólny teledysk Bebe Rexhy ( sprawdź! ) i Dojy Cat ( posłuchaj przeboju "Say So"! ).

Zdjęcia do klipu odbyły się we wrześniu i szybko wyciekły do sieci. Spekulowano, że nagranie będzie inspirowane latami 70.

Wokalistka udostępniła również oficjalną okładkę singla, z która możecie zapoznać się poniżej.



Bebe Rexha w ostatnich miesiąca wystawiła fanów na sporą próbę. Jej ostatni utwór - "You Can’t Stop The Girl" (zobacz klip!) - nagrany do filmu "Czarownica 2" ukazał się we wrześniu 2019 roku. W zeszłym roku artystka zaprezentowała jeszcze dwa utwory - "Last Hurrah" (sprawdź!) i "Harder" (posłuchaj!) nagrany z Jax Jones.

Na nowy album wokalistki jej fani czekają jeszcze dłużej. Jej oficjalny debiut miał premierę w czerwcu 2018 roku. Rexha zdecydowała się zabrać głos i wyjaśnić, dlaczego od pewnego czasu nie słychać, aby nad czymkolwiek pracowała.

"Wiem, że moi fani są sfrustrowani, bo chcą nowej muzyki. Obiecuję wam, że wraz z moimi ludźmi pracujemy ciężej niż zwykle. Każdego dnia, każdego tygodnia. Nie zatrzymaliśmy się. To będzie najlepszy projekt, nad jakim kiedykolwiek pracowałam i mój ulubiony album. Nie mogę się doczekać, aż w końcu go usłyszycie. Uznaliśmy jednak, że nie to nie jest dobry czas, aby wypuścić płytę. W momencie, gdy sytuacja na świecie się uspokoi, wypuścimy wszystko. Czekamy na odpowiedni moment. Przyrzekam, że warto czekać" - napisała na Instagramie.