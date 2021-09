Beast In Black z albumem "Dark Connection". Kiedy premiera?

"Dark Connection", nowy longplay heavy / powermetalowego zespołu pod wodzą fińskiego gitarzysty Antona Kabanena (eks-Battle Beast), będzie mieć swą premierę 29 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, cyfrowo, szereg wersji winylowych).

Okładkę - po raz kolejny - stworzył fiński artysta Roman Ismailov.

Podstawowy program trzeciego albumu Beast In Black uzupełnią dwie przeróbki: "Battle Hymn" Manowar i "They Don't Care About Us" Michela Jacksona.



Nakręcony z rozmachem, nowy teledysk "Moonlight Rendezvous" Beast In Black możecie zobaczyć poniżej:

Clip Beast In Black Moonlight Rendezvous

Oto program albumu "Dark Connection":

1. "Blade Runner"

2. "Bella Donna"

3. "Highway To Mars"

4. "Hardcore"

5. "One Night In Tokyo"

6. "Moonlight Rendezvous"

7. "Revengeance Machine"

8. "Dark New World"

9. "To The Last Drop Of Blood"

10. "Broken Survivors"

11. "My Dystopia"

12. "Battle Hymn" (przeróbka Manowar)

13. "They Don't Care About Us" (przeróbka Michela Jacksona).