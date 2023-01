Bastard Grave uderza po raz trzeci (nowa płyta "Vortex Of Disgust")

Nowa płyta kwintetu z portowego miasta Helsingborg ujrzy światło dzienne 10 marca. Jej wydaniem zajmie się zasłużona na metalowego undergroundu Pulverised Records z Singapuru. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Nad przebiegiem nagrań "Vortex Of Disgust" czuwali członkowie Bastard Grave; wyjątkiem były jedynie partie perkusji, które zarejestrowano pod okiem Ulfa Blomberga w The End Studio. Za miks i mastering odpowiadał amerykański muzyki i producent Greg Wilkinson i jego studio Earhammer. Okładka jest działem niemieckiego artysty Thomasa "Necromaniaka" Westphala.



Warto dodać, że "Vortex Of Disgust" to pierwszy materiał Bastard Grave z udziałem duńskiego wokalisty Tiago Diasa, który dołączył do składu w roku 2020.



Pierwszy od czterech lat longplay Bastard Grave pilotuje utwór "Necrotic Ecstasy", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo BASTARD GRAVE - Necrotic Ecstasy



Bastard Grave - szczegóły albumu "Vortex Of Disgust" (tracklista):

1. "Sunder The Earth"

2. "Icon Bearer"

3. "Necrotic Ecstasy"

4. "Consumed And Forgotten"

5. "Nameless"

6. "Hunger To Devour"

7. "Eternal Decomposition"

8. "Vortex Of Disgust".