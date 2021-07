Barwa śmierci Nunslaughter (nowa płyta "Red Is The Color Of Ripping Death")

"Red Is The Color Of Ripping Death" będzie pierwszą od siedmiu lat, dużą płytą oldskulowych deathmetalowców z Ohio, którzy swoją twórczość zwykli określać mianem "devil metalu".

Nowy album podopiecznych rodzimej Hells Headbangers Records będzie też pierwszym longplayem Nunslaughter bez udziału zmarłego na udar w 2015 roku perkusisty Jima Sadista, którego zastąpił Joe "Wrath" Lowrie.

Szósta płyta Nunslaughter będzie mieć swą premierę 27 sierpnia.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie oraz drogą elektroniczną. Nieco później na rynku pojawi się również edycja winylowa.

Teledysk do premierowej kompozycji "Below The Cloven Hoof" Nunslaughter możecie zobaczyć poniżej:



Oto program longplaya "Red Is The Color Of Ripping Death":

1. "Murmur"

2. "Broken And Alone"

3. "To A Whore"

4. "Banished"

5. "Red Is The Color Of Ripping Death"

6. "Eat Your Heart"

7. "Annihilate The Kingdom Of God"

8. "Beware Of God"

9. "Black Cat Hanging"

10. "Dead In Ten"

11. "The Devil Will Not Stray"

12. "The Temptress"

13. "Casket Lid Creaks"

14. "Below The Cloven Hoof".