Barry Mason nie żyje. Autor wielu przebojów miał 85 lat

Brytyjski autor piosenek i kompozytor Barry Mason zmarł po trzech miesiącach walki z chorobą. Miał 85 lat.

Barry Mason miał 85 lat /Charlie Gillett /Getty Images

Barry Mason był wielokrotnym zdobywcą nagrody Ivor Novello dla najlepszych twórców piosenek.

Na swoim koncie miał takie przeboje jak: "Love Grows (Where My Rosemary Goes)", "The Last Waltz" oraz "Deliah". Pisał piosenki dla grupy Edison Lighthouse, Engelberta Humperdincka i Toma Jonesa.

Ponadto współpracował z Davidem Essexem, Rodem Stewartem, Petulą Clark, Elvisem Presleyem, Charlesem Aznavourem i Barbrą Streisand.

Mason spory sukces osiągnął również w latach 60., gdy pisał dla Lesa Reeda.



W 2020 roku za swoje zasługi Barry Mason został Kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

"Bardzo smutna wiadomość. Niesamowity tekściarz Barry Mason, który napisał wiele przebojów, zmarł" - pisał Tim Rice.



"Jestem w szoku po tym, gdy dowiedziałem się, że mój wspaniały przyjaciel i niesamowity człowiek Barry Mason zmarł" - napisał Gary Kemp ze Spandau Ballet.