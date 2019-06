Baron na zdjęciu z ojcem i bratem. Rodzinny kadr trafił do sieci [INSTAGRAM]

Z okazji niedawnego Dnia Ojca gwiazdy chętnie dzieliły się wspomnieniami i zdjęciami ze swoimi rodzinami. W podobny sposób postąpił Aleksander Milwiw-Baron, który zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie wraz z bratem i ojcem.

Baron wrzucił zdjęcie z bratem i ojcem /Mariusz Grzelak / Reporter

Tą fotografią Aleksander Baron zaskoczył swoich odbiorców. Nie chodzi tu jednak o kolejny kadr z muzycznej sceny lub o romantyczną migawkę z ukochaną Julią Wieniawą, a o... rodzinną fotkę. Z okazji niedawnego Dnia Ojca artysta postanowił bowiem złożyć życzenia swojemu tacie również za pośrednictwem mediów społecznościowych; w jego instagramowej galerii znalazło się więc selfie z Piotrem Baronem i bratem muzyka - Adamem.

"Jaki ojciec, tacy synowie, Like father like sons! Adam, Piotr i Aleksander Milwiw-Baronowie; Wszystkiego najlepszego Ben G!" - podpisano zdjęcie, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony internautów!

Panów łączy również zamiłowanie do muzyki. Jego ojciec jest znanym saksofonistą jazzowym i kompozytorem. Brat z kolei działa w grupie Pink Freud, gdzie gra na trąbce i instrumentach elektronicznych. Występował również w programie "Must Be The Music".



Zobacz występ brata Barona w "Must Be The Music" z zespołem The Lions:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Lions w "Must Be The Music" INTERIA.PL