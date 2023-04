Barbara Schenker, grająca na klawiszach w niemieckim zespole Viva, miała 56 lat. Nie podano przyczyny śmierci.

Barbara była najmniej znaną z rodzeństwa Schenkerów - jej starsi braci to słynni gitarzyści. 68-letni obecnie Michael zaczynał razem ze starszym o sześć lat Rudolfem Schenkerem w zespole Scorpions . W połowie lat 70. dołączył do hardrockowej grupy UFO. W późniejszych latach powołał do życia swój zespół Michael Schenker Group .

Michael u boku Rudolfa wziął udział w nagraniach debiutanckiej płyty Scorpions - "Lonesome Crow" (1972). Jest też współautorem trzech utworów z kolejnego albumu - "Fly to the Rainbow" (1974): "Fly People Fly", "Far Away" i "Fly to the Rainbow". Gitarzysta miał też poważny wpływ na brzmienie płyty "Lovedrive" (1979) - jego grę słychać w numerach "Another Piece of Meat", "Coast to Coast", "Holiday", "Loving You Sunday Morning" i "Lovedrive".

Po latach Michael wielokrotnie "podszczypywał" swojego brata w wywiadach. - Scorpions to teraz tylko pusta nazwa. Marka handlowa - mówił Interii.

Rudolf odpowiadał za pośrednictwem mediów, że nie ma z tym problemów, co opowiada jego młodszy brat. "Życzę mu wszystkiego najlepszego. Myślę, że prędzej czy później, znów będziemy przyjaciółmi i zagramy jeszcze razem" - deklarował w "Guitar World".