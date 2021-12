Wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada.

Piosenka nie mogła być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.

5-osobowa komisja ekspertów wskaże najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror ma przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu będą ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem będzie reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech. Werdykt poznamy nie później niż 2 stycznia 2022 roku.

Zdjęcie Wojciech Bałwako w "Bitwie na głosy" w 2012 r. / VIPHOTO / East News

Swoje zgłoszenie z piosenką "Flat Line" wysłał Wojtek Bałwako, znany z m.in. "Bitwy na głosy" i udziału w preselekcjach do Eurowizji 2017 (z utworem "Alter Ego"). Wokalista w 2012 r. występował w drużynie Kamila Bednarka, z którą wygrał drugą edycję programu TVP.

Balwako wydał w 2019 roku debiutancką EP-kę "Skrytek 6" w całości utrzymaną w stylu retro pop. Po dwóch latach przerwy wokalista prezentuje eksperymentalny singel "Flat Line". Utwór powstał w Amsterdamie (tam Balwako mieszka na stałe) z myślą o Eurowizji. Piosenka opowiada osobistą historię walki z przeciwnościami losu i własnymi słabościami. Wokalista śpiewa o zatracanie się w tańcu jako metaforze swoich słabości - napisał ją w zamkniętym od świata podczas lockdownu mieszkaniu.

"Ten pomysł jest w mojej głowie od kiedy tylko pamiętam. Można powiedzieć, że to jeden z moich celów na ścieżce kariery. Zawsze bardzo bacznie obserwuję konkurs. Uważam za krzywdzący stereotyp, że Eurowizja to tylko polityka i kicz. Konkurs zmienił się diametralnie wraz z czasami w których żyjemy. Występy takie jak zwycięskiego Maneskin pokazują jak znakomitą platformą jest Eurowizja dla artystów świadomych i że nie ma przepisu na piosenkę eurowizyjną" - powiedział Wojtek Bałwako dla Dziennika Eurowizyjnego.



Clip Balwako Flat Line