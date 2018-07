Babcie z Cieszanowa dla The Rolling Stones: "Satisfaction" i gar pierogów

Gdy Grażyna, Józia, Marysia, Aniela i Janina (średnia wieku 70 lat) dowiedziały się, że do Polski przyjeżdżają ich muzyczni idole z lat młodości - The Rolling Stones postanowiły przygotować dla niech coś wyjątkowego. Nagrały specjalnie dla nich swoja własną wersję ich przeboju "Satisfaction" i nalepiły wielki gar pierogów.

Z tymi prezentami śpiewające na co dzień pieśni ludowe Niezapominajki wybierają się na początku lipca do Warszawy, żeby zaprosić The Rolling Stones do Cieszanowa. Przypomnijmy, że legenda rocka w niedzielę (8 lipca) zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Tego dnia Niezapominajki pojawią się w samo południe na stacji metra Centrum z garnkiem pierogów.

"Skoro młode dziewczyny z Tulia mogą, to czemu nie my? Też potrafimy i też kiedyś zaśpiewamy w Opolu" - podkreśla liderka grupy Maria Kida.

W prace na planie teledysk zaangażowała się niemal cała społeczność niewielkiej gminy Cieszanów. W scenach zbiorowych w amfiteatrze, czy w paradzie motocykli udział wzięło ponad 300 osób.

"Nie zdawałam sobie sprawy, że praca na planie filmowym to takie wielkie wyzwanie. Codziennie, praca po 12 godzin, a ja już mam 73 lata! Warto jednak było" - opowiada jedna z głównych aktorek Józefina Makuch.

Teledysk w konwencji westernowej opowiada o swoistym pojedynku, który odbywa się pomiędzy "obrońcami Cieszanowa" - czyli grupą Niezapominajki, a przybyłymi do miasta "czterema czarnymi jeźdźcami". Motocykle, krowy, pościgi i taniec - fabuła teledysku zaskakuje i śmieszy.

"Chciałyśmy pokazać, że w naszym wieku też można robić wspaniałe, szalone rzeczy. Bałyśmy się jednak bardzo, myśląc, co ludzie powiedzą. Teraz jednak myślę, że było super. Podszedł do mnie mój wnuk i powiedział: 'Babciu, jesteś wspaniała, jak dorosnę będę jeździć na motocyklu jak ty'" - mówi jedna z głównych bohaterek teledysku, Janina Obirek z Gorajca, która grała swoją rolę, jeżdżąc na skuterze po ulicach Cieszanowa.

"Choć mam już swoje lata, nigdy nie kierowałam traktorem, w klipie była jednak taka potrzeba i dałam radę, może zrobię jeszcze prawo jazdy" - w żartach dodaje Grażyna Borszcz.





Panie z Niezapominajek współpracują z odbywającym się w ich mieście Cieszanów Rock Festiwal (tegoroczna edycja - 16-19 sierpnia).

"Po cichu liczymy, że w tym roku organizatorzy pozwolą nam zaśpiewać nasze 'Satisfaction' z głównej sceny dla tych tysięcy młodych ludzi, którzy w tym roku do nas przyjadą. Ja ich wszystkich znam i kocham, a oni znają mnie, bo co roku na CRF pilnuję porządku na strefie pryszniców. Tam rozmawiamy, żartujemy i zabawa jest równie dobra jak na planie naszego teledysku" - planuje Marysia Kida.

"Koła Gospodyń Wiejskich co roku gotuje dla festiwalowiczów, niektórzy przychodzą do nas już jak do mam lub babć, uwielbiamy to" - dodaje Aniela Slezak.